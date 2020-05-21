- Генеральный директор несет полную ответственность за все, что происходит в клубе. Сейчас начались нападки на совет директоров, на Анатолия Мещерякова. Надо понимать, что главной фигурой, которая за все отвечает - это генеральный директор. И когда я говорю о том, что совет директоров меня поддержал, это означает что совет сейчас выразил поддержку генеральному директору, но никаких гарантий у меня нет.
И как говорит Юрий Семин, я точно такой же нанятый менеджер, как и главный тренер. И дадут мне доработать до конца или не дадут - это вопрос совета директоров, и вопрос качества выполнения моих обязанностей.
Если Николич провалится, я буду виноват? Я еще раз повторю, я за все отвечаю. Если клуб станет банкротом - это я виноват. Если мы будем бороться не за первые места - я виноват, - сказал Кикнадзе в интервью на телеканале Россия 24.
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
Кикнадзе: генеральный директор несет полную ответственность за все, что происходит в клубе
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию в клубе, которая сложилась после новости о смене главного тренера.
Фото: RT news
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