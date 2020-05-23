Отметим, что РФС принял решение доиграть текущий сезон. Чемпионат будет возобновлён 21 июня.
- В организации доигровки чемпионата России как-то многовато строится на чистом доверии. Стоило бы изготовить предложить всем участникам соревнований и вообще всего производственного процесса, скажем, телефонное приложение, которое позволяло бы на время доигровки в случае надобности знать, кто где был или есть.
Футболисты точно не самые ответственные люди, - написал Уткин в телеграме.
На данный момент сыграно 22 тура, по итогам которых в лиге лидирует "Зенит" с отрывом в девять очков.
На данный момент в мире зафиксировано почти пять с половиной миллионов заражений коронавирусом. В России было подтверждено 335 тысяч заболеваний.
Уткин предложил идею проверять перемещения футболистов в условиях возобновления РПЛ с помощью приложения
Блогер Василий Уткин предложил идею, как минимизировать шансы заражения игроков РПЛ коронавирусом в условиях возобновления соревнований.
Фото: РИА Новости
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