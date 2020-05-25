Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".
По сведениям источников, футболист был переведён в "Спартак-2" из-за нарушения дисциплины. Вместо него в тарасовку вызван Константин Шильцов.
23-летний Гулиев - воспитанник "Спартака". Летом 2018 года он покинул команду и перешёл "Ростов", но спустя полгода москвичи выкупили контракт футболиста.
Официально: "Спартак" перевёл Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев переведён во вторую команду.
Фото: ФК "Спартак"
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