— Главный клуб в моей жизни? Наверное, тот, который воспитал. Хотя я считаю, что главный для меня — "Краснодар". Этот клуб оставил очень хорошее впечатление, при том, что я спартаковец, — рассказал Торбинский в интервью Марие Командной.
Торбинский: Кононов поставил нам игру в "Краснодаре". В "Спартаке", наверное, было давление, плюс игроки нужны подходящие
Торбинский: есть впечатление, что в США все мегакрутое, но это не так
Торбинский: я спартаковец, но главный клуб в жизни — "Краснодар"
Бывший футболист Дмитрий Торбинский рассказал о главном клубе в жизни.
Фото: ФК "Краснодар"
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