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Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет

Бывший голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ftbl.info
По словам Филимонова, игра воспитанника "Спартака" пока его не впечатляет.

"Кого бы назвал сейчас лучшим вратарём кроме Акинфеева? Пожалуй, Гильерме. Максименко пока не впечатляет. Сафонов хорошо смотрится. Он больше мне импонирует", - сказал Филимонов в интервью на YouTube-канале "Поз и Кос".

Максименко в нынешнем сезоне провел 21 матч и пропустил мяч. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.

"Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 28 очков.


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Теги: Филимонов Максименко Спартак
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