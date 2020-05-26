По словам Филимонова, игра воспитанника "Спартака" пока его не впечатляет.
"Кого бы назвал сейчас лучшим вратарём кроме Акинфеева? Пожалуй, Гильерме. Максименко пока не впечатляет. Сафонов хорошо смотрится. Он больше мне импонирует", - сказал Филимонов в интервью на YouTube-канале "Поз и Кос".
Максименко в нынешнем сезоне провел 21 матч и пропустил мяч. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.
"Спартак" в турнирной таблице РПЛ занимает 8-е место, набрав 28 очков.
Филимонов: Максименко пока меня не впечатляет
Бывший голкипер "Спартака" и сборной России Александр Филимонов оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ftbl.info
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