"Это ненормально". Филимонов высказал свое мнение о сокращении зарплат футболистам

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Напомним, многие российские клубы во время пандемии коронавируса сократили зарплаты футболистам и тренерам на 40-50%.



"Я всегда за то, чтобы футболисты получали как можно больше. Но материальное благополучие должно подтверждаться мастерством. Я зарабатывал на порядок меньше, в районе 100 тысяч в год. Сокращение зарплат - это ненормально. Либо это должно прописываться в контрактах заранее или быть диалог с футболистами, но никак не в приказном порядке", - сказал Филимонов в интервью на YouTube-канале "Поз и Кос".



46-летний Филимонов завершил карьеру футболиста в мае 2018 года. Его последним клубом был "Долгопрудный". На счету Филимонова 113 матчей "на ноль" из 296 в чемпионатах России.