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Орлов: Азмун близок к тому, чтобы уйти. Как раз это место для Кокорина

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о перспективах игроков "Зенита" Сердара Азмуна и Далера Кузяева.
Фото: Sportbox
- Я думаю, Азмун близок к тому, чтобы уйти. Если "Зенит" получит за него хорошие деньги, это будет хорошая история. Как раз это место для Кокорина, как вы понимаете. Если бы миллионов 25 за него дали, это будет счастье. Сегодня это уже большие деньги. Цены опустились.

Что касается Кузяева, то он, думаю, останется в "Зените". Он нужен команде, он молодой игрок. В заявке должно быть 25 игроков. Он играл за сборную России, он все умеет и все знает. Будет конкурировать за место в основе, - сказал Орлов в эфире радио Эхо Москвы.

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Ранее сообщалось о том, что "Наполи" предложит Азмуну контракт на пять лет.

25-летний иранец выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что 27-летний Кузяев доиграет текущий сезон в "Зените", после чего покинет клуб. Также в СМИ появлялась информация, что футболист хочет продолжить карьеру в Европе. Позже появилась информация, что он хочет остаться в "Зените". В текущем сезоне Кузяев провел 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.


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Теги: Орлов Азмун Кузяев Зенит
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