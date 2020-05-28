"Уфа" планирует доиграть сезон с полными трибунами, разместив на стадионе изображения болельщиков. Клуб принимает фото всех желающих до 2 июня.
Как сообщает ГТРК Башкортостан, Эммануэль Фримпонг прислал свою фотографию одним из первых. Таким образом хавбек поддержит свою бывшую команду на стадионе "Нефтяник" в ближайшем домашнем матче с "Тамбовом".
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.
Экс-полузащитник "Уфы" Фримпонг будет присутствовать на домашнем матче бывшего клуба
Экс-хавбек "Уфы" Эммануэль Фримпонг поддержит свой бывший клуб в ближайшем домашнем матче.
Фото: Sportbox
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