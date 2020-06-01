- Вот необходим был Комличенко. Тем более что в тот период еще не продлили Эдера - возьмите его! Не берут.
Или ситуация с Еременко. "Ростов" при нем стал совершенно другим. Я хотел, чтобы такая фигура была у нас, - но и этого не получилось. Представьте, какая у нас сложилась бы средняя линия к Лиге чемпионов - с Крыховяком, Бариновым, Еременко, Миранчуками, - сказал Семин в интервью СЭ.
Сейчас Николай Комличенко выступает за московское "Динамо". Он перешел из чешкого клуба "Млада-Болеслав".
Роман Еременко присоединился к "Ростову" на правах свободного агента. Предыдущим клубом хавбека был московский "Спартак".
Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью
"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Вместо него новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.
Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.
Семин рассказал, что хотел видеть в "Локомотиве" Еременко и Комличенко
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, как уговаривал руководство "красно-зеленых" приобрести в команду Романа Еременко и Николая Комличенко.
Фото: Sportbox
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