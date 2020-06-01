Ранее становилось известно, что тамбовская команда тренируется на базе "Рубина".
- "Рубин" нам помог. Мы приехали, они предоставили академию, поля. Заехали на сбор на неделю.
Теперь, если власти снимут запрет, через 3-4 дня сможем сыграть товарищескую игру. Руководство "Рубина" ждёт прямые указания от Роспотребнадзора. Если все решится положительно, в конце недели можем сыграть, — цитирует Худякова "РБ-Спорт".
Матчи первого круга "Тамбов" проводил в Саранске, второго - в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи чемпионата "Тамбов" может проводить на своей арене.
После 22-х туров команда занимает 11-е место. "Рубин" на паузу в связи с пандемией коронавируса ушёл 14-м.
Спортивный директор "Тамбова": в конце недели можем сыграть с "Рубином" товарищеский матч
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда планирует провести товарищеский поединок с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Тамбов"
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