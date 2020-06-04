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В "Рубине" рассказали, когда будет погашен долг перед "Олимпией"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, когда клуб погасит задолженность перед словенской "Олимпией".
Фото: ФК "Рубин"
Сегодня стало известно, что ФИФА запретила казанскому клубу регистрировать новых игроков.

ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов

"Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет € 20-30 тысяч. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке", - цитирует Сайманова "Чемпионат".

"Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 турах 23 очка.

РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня. Свой первый матч после возобновления подопечные Леонида Слуцкого проведут против "Урала" 20 июня.


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Теги: Рубин Сайманов
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