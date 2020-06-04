Сегодня стало известно, что ФИФА запретила казанскому клубу регистрировать новых игроков.
ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов
"Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет € 20-30 тысяч. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке", - цитирует Сайманова "Чемпионат".
"Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 турах 23 очка.
РПЛ была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня. Свой первый матч после возобновления подопечные Леонида Слуцкого проведут против "Урала" 20 июня.
В "Рубине" рассказали, когда будет погашен долг перед "Олимпией"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, когда клуб погасит задолженность перед словенской "Олимпией".
Фото: ФК "Рубин"
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