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Гендиректор "Сочи" допустил, что регламент возобновления РПЛ потерпит некоторые изменения

Рубашко отметил, что регламент возобновления РПЛ потерпит ряд изменений.

"Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу", - цитирует Рубашко "Спорт-экспресс".

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.

"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 22 турах.

Ранее стало известно, что зрители могут посетить матчи РПЛ, но посещаемость должна составить не более 10% от вместимости стадиона.


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Теги: Сочи РПЛ
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