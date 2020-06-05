Рубашко отметил, что регламент возобновления РПЛ потерпит ряд изменений.
"Думаю, регламент слегка подкорректируется, на следующей неделе будет вариант, близкий к окончательному. Все достаточно понятно, ничего страшного нет, препятствий не вижу", - цитирует Рубашко "Спорт-экспресс".
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 22 турах.
Ранее стало известно, что зрители могут посетить матчи РПЛ, но посещаемость должна составить не более 10% от вместимости стадиона.
Гендиректор "Сочи" допустил, что регламент возобновления РПЛ потерпит некоторые изменения
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