"Они оказались готовы тренироваться на равных". Евсеев - о легионерах "Уфы"

View this post on Instagram

Сегодня беседовал с нашими иностранцами. Интересно было узнать, как они пережили карантин, но важнее рассказать, почему они выполнили такую работу в своих тренировках. Объяснил им почему ребята занимались отдельно. Пообщались на хорошей волне. Вызванной и тем, что я приятно был удивлён их формой. В мотивации и настрое сомнений не было. Они соскучились по общим тренировкам с игровыми упражнениями, по одноклубникам. Но это угадывалось. А вот то, что все 6 наших легионеров оказались готовы тренироваться на равных с теми, кто прошёл сбор в Аше, отличная новость. Все в @ufafc примерно в одном состоянии. Теперь надо дозировать нагрузку и время, проведённое на тренировке. Тем более начинается жара, в Уфе уже очень тепло. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #уфа #евсеев