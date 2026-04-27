В "Динамо" заявили, что не хотят, чтобы их матчи судил Карасев

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил позицию клуба по отношению к арбитру Сергею Карасеву.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы бы очень не хотели, чтобы матчи "Динамо" судил Сергей Карасев.

Что касается его работы на прошлом матче с "Рубином", то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат", - сказал Пивоваров.

Напомним, Сергей Карасев обслуживал матч 26-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Рубином" (0:1).

Ранее в прессе появилась информация о том, что Карасев может быть назначен на ответный финал Пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром". Первая встреча проходила на "ВТБ Арене" в Москве и завершилась вничью - 0:0.

Источник: ТАСС

