В "Динамо" заявили, что не хотят, чтобы их матчи судил Карасев

"Мы бы очень не хотели, чтобы матчи "Динамо" судил Сергей Карасев.
Что касается его работы на прошлом матче с "Рубином", то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат", - сказал Пивоваров.
Напомним, Сергей Карасев обслуживал матч 26-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Рубином" (0:1).
Ранее в прессе появилась информация о том, что Карасев может быть назначен на ответный финал Пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром". Первая встреча проходила на "ВТБ Арене" в Москве и завершилась вничью - 0:0.
Источник: ТАСС