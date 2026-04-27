Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
20:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
17:30
ФакелНе начат

Маркиньос ответил на вопрос о своем будущем в "Спартаке"

Вингер "Спартака" Маркиньос высказался о своем будущем в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Маркиньоса, он прекрасно чувствует себя в "Спартаке" и его все устраивает.

- Я прекрасно себя чувствую в "Спартаке", это прекрасная команда. Здесь прекрасные условия, и моей семье тоже здесь нравится. Поэтому все хорошо, мне здесь очень нравится, - сказал Маркиньос в видео, опубликованном на канале pro-sport_info во "ВКонтакте".

Маркиньос выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 67 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 18 голевых передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • +9
  • Не нравится