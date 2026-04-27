Маркиньос ответил на вопрос о своем будущем в "Спартаке"

- Я прекрасно себя чувствую в "Спартаке", это прекрасная команда. Здесь прекрасные условия, и моей семье тоже здесь нравится. Поэтому все хорошо, мне здесь очень нравится, - сказал Маркиньос в видео, опубликованном на канале pro-sport_info во "ВКонтакте".
Маркиньос выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 67 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 18 голевых передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.