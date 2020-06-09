Дюков - о словах Федуна: если бы решения продавливались в пользу "Зенита", чемпионат бы не возобновлялся

Ранее Федун выразил свое несогласие с тем, что полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в Санкт-Петербурге.
"Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются", - заявил Федун.
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"Мы знает Леонида Арнольдовича как человека эмоционального. Что касается того, что решения продавливаются в пользу "Зенита", то это не так. Если бы это было так, чемпионат России бы не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков "Зенита", - приводит слова Дюкова телеграм-канал "Футбольный Биги".
Отметим, что "Спартак" на пути к полуфиналу дважды играл на своем стадионе, а один раз - на выезде - против КАМАЗа. "Зенит" же сыграл на своем поле только против "Томи". С "Енисеем" и "Ахматом" команда Сергея Семака играла на выезде.
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Фото: РИА Новости
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