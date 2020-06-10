"Насколько мне известно, в клуб пока не приходили конкретные предложения по иранцу. Ну а публикации… Если поступит то самое конкретное предложение, которое устроит и "Зенит", и самого игрока, то все заинтересованные стороны сядут за стол переговоров и обсудят его. Пока же говорить просто не о чем", - приводит слова Семака "Спорт-экспресс".
Ранее была информация, что в услугах 25-летнего иранского форварда заинтересованы "Наполи" и "Милан". Сам Азмун недавно заявил, что хотел бы принять новый вызов, однако на данный момент сосредоточен на питерском клубе.
Известно, что "Зенит" хочет получить от продажи Азмуна как минимум 30 миллионов евро.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, подписав контракт до 2022 года.
В нынешнем сезоне чемпионата России, который приостановлен из-за пандемии коронавируса, Азмун забил 10 голов и сделал 6 голевых передач в 21 матче.
Семак - об Азмуне: если поступит предложение, которое всех устроит, то все стороны сядут за стол и обсудят
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о будущем нападающего команды Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Зенит"
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