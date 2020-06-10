Как сообщает официальный сайт красно-зеленых, футболисты чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам.
Голкипер "железнодорожников" Антон Коченков и форвард Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба игрока пока тренируются дома и прибудут на базу позже.
COVID-19 не выявлен ни у одного из этих футболистов.
Переболевшие коронавирусом Тугарев и Сулейманов присоединились к "Локомотиву"
Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев и нападающий команды Тимур Сулейманов прибыли в расположение клуба в Баковке.
Фото: ФК "Локомотив"
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