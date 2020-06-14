"Плохого отношения в команде к себе точно не замечал и, надеюсь, не замечу. Если серьезно, то с первого дня я абсолютно комфортно чувствую себя здесь. Каждый день с огромным желанием выхожу из дома и еду на базу, чтобы увидеться с ребятами. И я уверен, что такое есть у каждого игрока. "Ростов" славится своим коллективом", - цитирует голкипера пресс-служба клуба.
26-летний перешел в донскую команду летом 2019 года. Контракт с "Ростовом" рассчитан на 4 года. Ранее Бабурин выступал за "Зенит" и "Рубин".
В нынешнем сезоне вратарь провел 12 матчей, 2 из которых "на ноль".
"Ростов" после 22 туров занимает четвертое место в таблице, имея в активе 38 очков.
Чемпионат России в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
Бабурин рассказал, какая атмосфера сложилась в "Ростове"
Вратарь "Ростова" Егор Бабурин рассказал об атмосфере в команде.
Фото: ФК "Ростов"
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