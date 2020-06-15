8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу в Москве и спровоцировал столкновение с автомобилем "Лада". Водитель Сергей Захаров был госпитализирован, однако врачам спасти его жизнь не удалось.
Позднее было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
- Самое печальное, что человек погиб, и его уже не вернуть. К сожалению, Михаил не в первый раз, выпив, садился за руль. Естественно, кто-то должен был его остановить и посадить в такси.
Для Ефремова это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Михаил — наш любимый актер, но его действия оправдать невозможно, при этом ему сейчас устроили публичный суд на телевидении и в СМИ, - приводит "СЭ" слова бывшего игрока.
Ветеран "Спартака" Гаврилов: Ефремов не в первый раз, выпив, садился за руль
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Юрий Гаврилов поделился мнением по поводу аварии, спровоцированной болельщиком красно-белых Михаилом Ефремовым.
Фото: ФК "Спартак"
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