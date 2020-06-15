Напомним, московский клуб взял Шюррле в аренду у дортмундской "Боруссии", но принял решение не выкупать игрока.
"Шюррле всегда оставался честным и прямым человеком. История его ухода из "Спартака" для меня понятна на сто процентов. Эту ситуацию мы обсуждали с ним лично. Не секрет, что у него были травмы, а контракт у него истекал в конце июня. "Спартак" решил, что возвращаться на базу, тренироваться три-четыре недели ради пары игр нет смысла. Но я благодарен Шюррле за то, что он никогда не юлил, не пытался нас обмануть или менять решение по несколько раз", - цитирует Тедеско Sport24.
"Спартак" в мае официально сообщил, что Шюррле больше не будет выступать за клуб.
В СМИ сообщалось, что красно-белые имели право выкупить игрока за 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата России чемпион мира-2014 в составе сборной Германии провел 13 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи. В 2020 году немец не появлялся на поле.
В настоящее время РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 19 июня.
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Тедеско: история ухода Шюррле из "Спартака" для меня понятна на сто процентов
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался относительно ухода полузащитника Андре Шюррле из команды.
Фото: "СЭ"
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