- В 18 лет началась моя карьера на высоком уровне. Вспоминаются ужасные поля. В моём первом чемпионате были выезды в Тюмень и Екатеринбург. Помню лёд, грязь и всё остальное. Запомню на всю жизнь. В Тюмени не было горячей воды после матча. Я был в команде самый молодой и после игры собирал и нёс форму всех, - сказал Радимов в эфире Матч ТВ.
Владислав Радимов начал заниматься футболом в 9 лет. Его первой командой была петербургская "Смена" (ныне академия "Зенита"). Во взрослом футболе полузащитник играл за такие клубы как ЦСКА, "Реал Сарагоса", "Крылья Советов", "Левски", "Динамо" и "Зенит".
На протяжении 12 лет Радимов выступал за сборную России. Он провел в ее составе 33 матча и забил 3 гола.
Сейчас специалист является главным тренером "Зенита-2".
"Ужасные поля, лед, грязь запомню на всю жизнь". Радимов - о начале карьеры
Экс-игрок ряда клубов РПЛ и сборной России Владислав Радимов поделился воспоминаниями о начале своей профессиональной карьеры футболиста.
Фото: РИА Новости
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