Роша стал автором одного из мячей в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро с "Бангу". Встреча закончилась победой "Фламенго" со счётом 3:0.
Роша отличился на 89-й минуте при счёте 2:0 в пользу хозяев. Также в составе "Фламенго" по мячу провели Хиорхьян де Арраскаета и Бруно Энрике.
Роша получил мяч на линии штрафной, оставил позади защитника и пробил мимо вратаря. Арендное соглашение бразильца истекает в конце 2020 года. "Фламенго" сможет выкупить игрока.
Форвард "Спартака" Педро Роша забил первый мяч за "Фламенго"
Форвард московского "Спартака" Педро Роша, выступающий на правах аренды за "Фламенго", впервые отличился за свой новый клуб.
Фото: Globoesporte
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