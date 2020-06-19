Форвард "Спартака" Педро Роша забил первый мяч за "Фламенго"

Форвард московского " Спартака " Педро Роша, выступающий на правах аренды за "Фламенго", впервые отличился за свой новый клуб.

Фото: Globoesporte

Роша стал автором одного из мячей в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро с "Бангу". Встреча закончилась победой "Фламенго" со счётом 3:0.



Роша отличился на 89-й минуте при счёте 2:0 в пользу хозяев. Также в составе "Фламенго" по мячу провели Хиорхьян де Арраскаета и Бруно Энрике.



Роша получил мяч на линии штрафной, оставил позади защитника и пробил мимо вратаря. Арендное соглашение бразильца истекает в конце 2020 года. "Фламенго" сможет выкупить игрока.