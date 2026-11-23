- Рассчитывал, что ЦСКА всё же будет посильнее. Пусть пенальти в ворота ЦСКА в последнем матче с "Ахматом" был липовым, но всё-таки хотелось бы, чтобы команда играла сильнее и замены себя оправдывали.
Сейчас очень многое зависит от Игдисамова. Он сам очень старается. Ему нужно окончательно поверить в себя, - цитирует Губерниева Metaratings.
Напомним, что с лета текущего года главным тренером ЦСКА является Дмитрий Игдисамов, ранее он был исполняющим обязанности, а также работал в молодежке "армейцев".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги красно-синие на домашнем стадионе уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. По итогам 15 сыгранных туров ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Динамо" на шесть баллов.