- Руководители "Ростова" доверили пост тренера своему специалисту, и он показывает результат.
Если команда под руководством Кириченко продолжит показывать такие же результаты, не удивлюсь её попаданию в пятёрку сильнейших, - цитирует Граната Metaratings.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" на домашнем стадионе со счетом 3:0. Напомним, что с сентября команду возглавляет Дмитрий Кириченко, ранее работавший в "Текстильщике". Под его руководством южане не проиграли в шести матчах РПЛ кряду и на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 22 набранными очками в своем активе.