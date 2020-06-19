Федотов: мы должны выглядеть командой независимо от соперника. Будь это топ-клуб или молодые пацаны

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал победу над "Ростовом" в рамках 23-го тура чемпионата России.

Фото: © ФК "Сочи"

Напомним, встреча завершилась со счетом 10:1.



"Какая ценность этой победы? Отношение к футболу, к болельщикам. Мы готовились к этому матчу. Мы должны выглядеть командой независимо от соперника. Будь это топ-клуб или молодые пацаны, как в этот раз. Для них ведь это тоже школа, им есть куда стремиться. Отмечу самоотдачу игроков соперника и игру вратаря. Первый тайм мы не провалили.



Не было ли мыслей выпустить тоже молодых игроков? Нет. Планов таких не было. Не буду лукавить. Мы не знали до последнего, в каком составе будет соперник. У нас есть свои планы на чемпионат. Идет ожесточенное сражение за сохранение прописки в РПЛ. Мы рассматривали эту игру как шаг вперед.



С чем связан пропущенный гол? Стечение обстоятельств. Если не проявлять концентрацию, то всегда могут наказать. Холодный душ оказался кстати.



Не жалко ли было молодых ребят? Было ли избиение младенцев? Как можно жалеть этих пацанов, что у них больше не будет шанса сыграть в Премьер-лиге... А такой шанс у них будет. Я бы в свои 18-19 лет об этом мечтал. Достаточно взрослые ребята. Так что жалости нет. Это хороший опыт. Ребята теперь четко понимают куда им двигаться и куда стремиться", - приводит слова Федотова Rusfootball.info.