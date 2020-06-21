- "Локомотив" в этой встрече был сильнее соперника, и первый тайм железнодорожники, считаю, полностью переиграли "Оренбург". Было огромное преимущество по ударам по воротам и владению мячом. Видно, что команда хорошо подготовилась к рестарту чемпионата, - отметил Сенников.
Единственный момент, конечно, удаление Жемалетдинова немного повлияло на ход игры. Поэтому начало второго тайма тяжеловато сложилось для "Локомотива". "Оренбург" же перехватил инициативу. Тем не менее все равно было видно, что "Локо" более классная команда по подбору игроков. Потому что даже вдесятером он не сел в оборону, а пытался атаковать.
А потом в матче произошел ключевой момент: неназначенный пенальти, удаление. Это то, что повлияло на ход всей игры. По правилам, если показывают желтую карточку, ее отменить нельзя. Пенальти по VAR не было, но все равно игрока удалили. Это сыграло не в пользу "Оренбурга" (но хоть пенальти не назначили) наверное, из-за этого пошла нервозность у игроков. Там еще было немало жёлтых карточек, и обстановку на поле можно назвать напряженной.
- Что скажете по поводу одиннадцатиметрового, который не реализовал Эдер?
- Не знаю, почему он попросил у Алексея пробить пенальти. Наверное, хотел побыстрее почувствовать рестарт сезона, почувствовать, что он нападающий. Но Эдер уверенно отобрал мяч, но неуверенно пробил. В следующий раз вряд ли ему это доверят.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Сенников: "Локомотив" хорошо подготовился к рестарту чемпионата
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу железнодорожников над "Оренбургом" в 23 туре РПЛ - 1:0.
Фото: trenernefedov.ru
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