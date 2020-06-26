Об этом сообщает СЭ. Напомним, матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" закончился разгромной победой сине-бело-голубых 4:0. Сообщалось, что Виктору Гончаренко стало плохо после матча, у специалиста были проблемы с артериальным давлением. Затем белорус уехал к себе на родину.
Сегодня Гончаренко вернулся в Москву и провел встречу с руководством ЦСКА. Источник также отмечает, что по прибытии в Россию из другой страны тренер будет вынужден пройти двухнедельный карантин.
Если так, то Гончаренко пропустит встречи 24-го тура с "Динамо", 25-го тура со "Спартаком" и 26-го тура с "Ахматом". В данный момент команду к матчам готовит старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников.
Виктор Гончаренко возглавляет армейцев с 2016 года. В мае он подписал новый контракт с клубом.
Гончаренко готов доработать сезон, руководство ЦСКА взяло время на раздумье
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил готовность доработать текущий сезон, руководители клуба вынесут свой вердикт чуть позже.
Фото: Чемпионат
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