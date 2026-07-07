Глушаков: Месси — великий футболист

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"Очень интересный, драматичный матч. Месси — великий футболист, этим всё сказано. При счёте 0:2 он, наверное, думал, что заканчивает карьеру в сборной. Но забил решающий гол, команда выиграла", - сказал Глушаков " Чемпионату ".

Египет вел 2:0 по ходу матчах благодаря голам Ибрахима и Зико, затем Ромеро, Месси и Фернандес принесли победу.Одержав победу, Аргентина вышла в 1/4 ЧМ, где встретится с победителем пары Швейцария - Колумбии.