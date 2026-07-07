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"Судебные органы ФИФА независимы". Инфантино - о скандальном решении по Балогуну

Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые высказался о резонансном решении допустить Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.
Фото: Getty Images
Глава организации подчеркнул, что не вмешивался в процесс, а вердикт принимался независимым дисциплинарным комитетом.

- Я видел обсуждение решения по делу Балогуна. Хочу подчеркнуть, что дисциплинарные органы ФИФА независимы. Они рассматривают каждый случай отдельно, руководствуясь дисциплинарным кодексом, действующими регламентами и всеми обстоятельствами конкретного дела, - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Глава организации также подтвердил, что действительно разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам Инфантино, во время беседы он лишь сообщил, что вопрос находится в юридической плоскости и будет рассмотрен в установленном порядке.

Напомним, несмотря на удаление в предыдущем матче, Балогун получил право сыграть против Бельгии после того, как дисциплинарный комитет ФИФА условно приостановил его одноматчевую дисквалификацию.

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