Самедов - об Аргентине: это безумная команда в хорошем смысле слова

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"Потрясающий матч, аргентинцы продемонстрировали мастерство, веру в себя, феноменально провели концовку игры. Это безумная команда в хорошем смысле слова", - сказал Самедов " Матч ТВ ".

Египет вел 2:0 по ходу матчах благодаря голам Ибрахима и Зико, затем Ромеро, Месси и Фернандес принесли победу.Одержав победу, Аргентина вышла в 1/4 ЧМ, где встретится с победителем пары Швейцария - Колумбии.