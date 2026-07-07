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Самедов - об Аргентине: это безумная команда в хорошем смысле слова

Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов высказался о победе Аргентины в 1/8 финала ЧМ против Египта.
Фото: Getty Images
"Потрясающий матч, аргентинцы продемонстрировали мастерство, веру в себя, феноменально провели концовку игры. Это безумная команда в хорошем смысле слова", - сказал Самедов "Матч ТВ".


Египет вел 2:0 по ходу матчах благодаря голам Ибрахима и Зико, затем Ромеро, Месси и Фернандес принесли победу.

Одержав победу, Аргентина вышла в 1/4 ЧМ, где встретится с победителем пары Швейцария - Колумбии.

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