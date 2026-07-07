Альварес: Месси - легенда, лучший игрок в мире и в истории

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался об игре Месси против Египта.

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"Мы также благодарим его за всё, что он делает для нас, и за то, как он к нам относится. Он — легенда, лучший игрок в мире и в истории, он — феномен", - сказал Альварес журналистам.

Египет вел 2:0 по ходу матчах благодаря голам Ибрахима и Зико, затем Ромеро, Месси и Фернандес принесли победу.Одержав победу, Аргентина вышла в 1/4 ЧМ, где встретится с победителем пары Швейцария - Колумбии.