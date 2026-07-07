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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 4 1 4
БельгияЗавершен
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ЕгипетЗавершен
Швейцария
0 - 0 0 0
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Динамо Мх
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Динамо
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ОренбургЗавершен
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РостовЗавершен
Балтика
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ТиквешЗавершен

Альварес: Месси - легенда, лучший игрок в мире и в истории

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался об игре Месси против Египта.
Фото: "Чемпионат"
"Мы также благодарим его за всё, что он делает для нас, и за то, как он к нам относится. Он — легенда, лучший игрок в мире и в истории, он — феномен", - сказал Альварес журналистам.


Египет вел 2:0 по ходу матчах благодаря голам Ибрахима и Зико, затем Ромеро, Месси и Фернандес принесли победу.

Одержав победу, Аргентина вышла в 1/4 ЧМ, где встретится с победителем пары Швейцария - Колумбии.

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