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Мостовой - о вылете Роналду с ЧМ: я болел за Испанию, поэтому рад

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о поражении сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией.
Фото: ФИФА
"С одной стороны, обидно, с другой — я болел за Испанию, поэтому, в принципе, рад, что Испания прошла дальше.
Жалко, что Испания теперь в полуфинале может встретиться с Францией, с одним из претендентов (на титул)", - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря позднему голу Микеля Мерино. Хавбек отличился на 90+1-й минуте и вывел команду Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинал.

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