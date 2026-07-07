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Писарев оценил игру Испании на ЧМ

Российский тренер Николай Писарев высказался об игре сборной Испании на чемпионате мира-2026.
Фото: Getty Images
"Испанцы очень далеко пройдут, у них очень хорошая оборона. Они вскрывают оборону противников часто через центр. И они до сих пор не пропускали на турнире", - сказал Писарев "Матч ТВ".


Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря позднему голу Микеля Мерино. Хавбек отличился на 90+1-й минуте и вывел команду Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинал.

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