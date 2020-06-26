На 81-й минуте игрок "Крыльев" Деян Радоньич сравнял счет, но арбитр Павел Кукуян после обращения к системе VAR отменил взятие ворот, увидев игру рукой.
- Арбитр принял решение засчитать гол. Потом VAR решил спросить арбитра, что видел судья. VAR посмотрел и сказал, что игрок сыграл рукой. Но Васильев должен был позвать Кукуяна посмотреть эпизод. Почему не позвали - для меня вопрос.
Но сам гол отменен по делу, это игра рукой. Действия VAR для меня непонятны, хотя сам Кукуян отработал неплохо. Для меня непонятно, почему при первом пенальти VAR не нашел ошибку арбитра, а в голе "Крыльев" нашел, – цитирует Федотова Чемпионат.
Игра завершилась со счетом 2:1. Cчет в матче открыли гости усилиями Максима Глушенкова. Во втором тайме дважды забил Артем Дзюба - на 64-й и 70-й минутах. Оба гола форвард забил с пенальти.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея 56 очков в активе. Отрыв от идущего вторым "Локомотива" составляет 12 очков. "Крылья Советов" с 22 баллами идут на последней 16-й строчке.
Судья Федотов - об отмененном голе "Крыльев": не знаю, почему VAR не позвал арбитра посмотреть эпизод
Судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с отменой гола "Крыльев Советов" в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!