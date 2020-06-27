- О незасчитанном голе Александра Соболева:
Очень хороший повтор эпизода показали по картинке. Понятно, что Жиго изначально находился в офсайде, но нужно было определить, перекрывал ли он обзор голкиперу, что очень хорошо было видно в ходе последнего повтора момента. В момент нанесения удара Соболевым французский защитник полностью перекрывал обзор Беленову. Он находится в пассивном вне игры, но в данном случае из-за того, что он перекрыл обзор вратарю - это активное вне игры. Поэтому арбитр принял верное решение.
- О спорном эпизоде в концовке:
В ходе очередной атаки "Спартака" Беленов лёжа за линией ворот подтянул к себе мяч, и этот эпизод было видно очень хорошо на повторах. Мяч считается пересекающим полностью линию ворот в том случае, если проекция мяча сверху имеет промежуток между внутренней линией ворот и сферой мяча. В данном случае прекрасно было видно, что большая часть мяча находилась за линией ворот, но 5-7 сантиметров мяча были на линии ворот. По правилам, мяч полностью не пересёк линию и остался в игре.
- О работе Безбородова в этой встрече:
Вот именно в этом матче он очень и очень принципиально демонстрировал свою непредвзятость, объективность, и все его действия заслуживают очень высокой оценки.
Хусаинов: Безбородов очень принципиально демонстрировал свою непредвзятость
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал самые спорные судейские эпизоды в матче 24-го тура Премьер-Лиги "Спартак" - "Уфа" (0:0), а также оценил работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова.
Фото: sportbox
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