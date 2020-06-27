Матч в Москве завершился нулевой ничьей.
- Решение принято, и обсуждать его нет смысла, ничего не поменяешь. Такие моменты часто случаются. Например, в нашей игре с "Рубином" был схожий момент. Забиваем гол - отменяют из-за того, что игрок стоял в положении вне игры, хотя не мешал голкиперу, как Жиго, - цитирует специалиста News.
На 88-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после помощи VAR, был зафиксирован офсайд.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе московской команды 32 очка. "Уфа" располагается на 8-й строчке, у уфимцев 31 балл.
Ковтун - об отмененном голе Соболева: решение принято, и обсуждать его нет смысла
Тренер "Урала" Юрий Ковтун выразил мнение об отмене гола нападающего "Спартака" Александра Соболева в ворота "Уфы".
Фото: ФК "Спартак"
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