Напомним, вчера в рамках 32-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле поделила очки с "Барселоной". Встреча завершилась со счетом 2:2. Смолов начал матч в стартовом составе и отличился на 50-й минуте, а спустя 10 минут был заменен.
"Смолов — красавец. Забить "Реалу" и "Барселоне" — это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать", - цитирует Павлюченко Sport24.
Смолов провел за "Сельту" 11 матчей и забил два гола - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны".
Павлюченко - о Смолове: теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать
Бывший нападающий "Спартака", "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал гол форварда "Сельты" Федора Смолова в ворота "Барселоны".
Фото: Известия
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!