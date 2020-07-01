Широков: заговор против "Спартака"? А они за что-то борются? Там уже привыкли на кого-то валить вину

Бывший футболист ЦСКА, "Спартака" и сборной России Роман Широков высказался о судействе в дерби.
Фото: ТАСС
В рамках 25-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над "Спартаком" со счетом 2:0. Дубль оформил хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич.

Во втором тайме арбитр встречи Алексей Еськов после обращения к системе VAR удалил полузащитника красно-белых Романа Зобина.

После матча капитан "Спартака" Георгий Джикия был недоволен работой арбитров. По его словам, "судейство как обычно не в пользу "Спартака". Джикия отметил, что ему будет интересно послушать мнения экспертов по судейству в матче.

Джикия: судейство как всегда не в пользу "Спартака"

"Так "Спартак" после каждой игры говорит об арбитрах, ничего нового тут нет. Люди опять ищут судейский заговор против "Спартака"? А что, они за что-то борются? Они стартовали после паузы с 10-го места, кому они могут быть интересны? Если бы они боролись за первое-второе место, то я бы понял эти разговоры. А так там уже привыкли на кого-то валить вину. Не вижу, чтобы "Спартак" убивали, да их и не интересно никому убивать – они в распределении высоких мест не участвуют", - приводит слова Широкова "Чемпионат".

"Спартак" после 25 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 32 очка.

38-летний Широков выступал за "Спартак" в сезоне 2014-2015. Всего на его счету 19 игр за московский клуб и 1 забитый мяч. После "Спартака" футболист играл в "Краснодаре" и ЦСКА.

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Теги: Широков Джикия Спартак ЦСКА
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