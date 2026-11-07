Сегодня, 7 ноября, "Динамо" встречалось с "Факелом" в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч проходил в Воронеже и завершился победой московской команды со счетом 2:1. Решающий мяч на 90+1-й минуте игры забил нападающий Константин Тюкавин.
Этот гол стал для 24-летнего форварда 70-м в составе бело-голубых. Таким образом он вошел в десятку лучших бомбардиров клуба за всю историю.
Источник: ФК "Динамо"
Тюкавин вошел в топ-10 лучших бомбардиров "Динамо"
Нападающий Константин Тюкавин вошел в историю московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"