Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и московским "Динамо". Игра проходила в Воронеже, победу в компенсированное время вырвали гости - 2:1.
При ничейном счете нападающий воронежской команды Белайди Пуси не реализовал верный голевой момент. На 78-й минуте встречи албанец переиграл вратаря москвичей Андрея Лунева, но, оказавшись перед пустыми воротами, не смог отправить мяч в сетку.
Победный гол бело-голубые забили на 90+1-й минуте.
Игрок "Факела" с нескольких метров промахнулся мимо пустых ворот в матче с "Динамо" (фото)
"Факел" потерял очки в игре 14-го тура РПЛ против "Динамо" (1:2).
Фото: скриншот трансляции "Матч Премьер"