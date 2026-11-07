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Игрок "Факела" с нескольких метров промахнулся мимо пустых ворот в матче с "Динамо" (фото)

"Факел" потерял очки в игре 14-го тура РПЛ против "Динамо" (1:2).
Фото: скриншот трансляции "Матч Премьер"
Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и московским "Динамо". Игра проходила в Воронеже, победу в компенсированное время вырвали гости - 2:1.

При ничейном счете нападающий воронежской команды Белайди Пуси не реализовал верный голевой момент. На 78-й минуте встречи албанец переиграл вратаря москвичей Андрея Лунева, но, оказавшись перед пустыми воротами, не смог отправить мяч в сетку.

Победный гол бело-голубые забили на 90+1-й минуте.

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