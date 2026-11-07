Агент Батракова назвал два клуба, которые интересуются Кисляком

"Ребят, вам нужно поговорить с Сашей Маньяковым, он его представитель.
Я знаю, что Матвеем интересуются и "Галатасарай", и "Фенербахче" - эта информация соответствует действительности", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с зимы 2024 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 17 матчей и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что в игроке заинтересованы "Галатасарай", "Бешикташ", "Лион" и "Монако".