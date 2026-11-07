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В "Галатасарае" отреагировали на слухи об интересе топ-клубов к Батракову

Член трансферного комитета "Галатасарая" Музафер Айгюн высказался о возможном интересе топ-клубов к россиянину Алексею Батракову.
Фото: ФК "Галатасарай"
Член трансферного комитета "львов" добавил, что клуб поделится информацией, которая будет достойна этого.

"Предпочёл бы не комментировать сообщения в СМИ о контрактной ситуации Алексея Батракова или предполагаемом интересе к нему со стороны других клубов, поскольку любые мои отдельные высказывания могут спровоцировать новые слухи", - сказал Айгюн "Чемпионату".

Алексей Батраков выступает в составе турецкого "Галатасарая" с конца августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что в 21-летнем футболисте заинтересованы топ-клубы, такие как "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити".

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