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Губерниев выделил качество Черчесова, которое может помочь "Локомотиву"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"
Дмитрий Губерниев допустил, что российский специалист может помочь "железнодорожникам". Он обозначил, что его не смущают результаты Черчесова в "Ахмате", так как у каждого тренера случаются неудачи.

"Может, Черчесов вдохнет жизнь в команду.

Надо встряхнуть коллектив, а Станислав Саламович это умеет делать.
Не смущает ли его неудача в "Ахмате"? У многих тренеров такое случается. Если бы он с "ПСЖ" опустился на последнее место, вот тогда бы мы говорили про неудачу", - сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".

Станислав Черчесов возглавлял грозненский "Ахмат" с августа 2025 по ноябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством футболисты провели 18 встреч, одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

На данный момент "Локомотив" занимает 15-е место в РПЛ, "Ахмат" - 14-е.

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