Губерниев выделил качество Черчесова, которое может помочь "Локомотиву"

"Может, Черчесов вдохнет жизнь в команду.
Надо встряхнуть коллектив, а Станислав Саламович это умеет делать.Не смущает ли его неудача в "Ахмате"? У многих тренеров такое случается. Если бы он с "ПСЖ" опустился на последнее место, вот тогда бы мы говорили про неудачу", - сказал Губерниев "Спорт-Экспрессу".
Станислав Черчесов возглавлял грозненский "Ахмат" с августа 2025 по ноябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством футболисты провели 18 встреч, одержали 3 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.
На данный момент "Локомотив" занимает 15-е место в РПЛ, "Ахмат" - 14-е.