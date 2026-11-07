Раскрыты детали встречи Мусаева с руководством после поражения "Родине" - источник

Стало известно, как прошел разговор Мурада Мусаева с руководством "Краснодара" после седьмого матча без побед в РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"





На данный момент "



Мусаев возглавляет черно-зеленых с начала весны 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.



Источник: По информации источника, руководство не ставило ультиматумов об увольнении, но намекнуло, что в случае поражений от ЦСКА и " Динамо " доверие к специалисту может быть утрачено. В клубе понимают, что есть проблемы со скамейкой запасных. Сам Мурад Мусаев заверил, что знает, как перевернуть ситуацию.На данный момент " Краснодар " занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 13 матчах. "Быки" не одерживали побед в чемпионате с конца августа.Мусаев возглавляет черно-зеленых с начала весны 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"