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Раскрыты детали встречи Мусаева с руководством после поражения "Родине" - источник

Стало известно, как прошел разговор Мурада Мусаева с руководством "Краснодара" после седьмого матча без побед в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, руководство не ставило ультиматумов об увольнении, но намекнуло, что в случае поражений от ЦСКА и "Динамо" доверие к специалисту может быть утрачено. В клубе понимают, что есть проблемы со скамейкой запасных. Сам Мурад Мусаев заверил, что знает, как перевернуть ситуацию.

На данный момент "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 13 матчах. "Быки" не одерживали побед в чемпионате с конца августа.

Мусаев возглавляет черно-зеленых с начала весны 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 10 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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