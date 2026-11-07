"Динамо" вырвало победу над "Факелом" в матче с двумя удалениями

Счет в матче открыл опорный полузащитник москвичей Даниил Фомин, забив на 3-й минуте. Далее равенство на табло вернул полузащитник хозяев Вячеслав Якимов. В концовке матча победу гостям принес гол форварда Константина Тюкавина. Итоговый счет - 2:1 в пользу "Динамо".
На 43-й минуте встречи красную карточку получил вингер гостей Артур Гомес. На 72-й минуте удаление заработал правый защитник хозяев Дарко Тодорович.
Чемпионат России
14 тур
Голы: Якимов, 12 - Фомин, 3, Тюкавин, 90+1
"Факел": Обухов, Габараев, Клейтон, Бардачёв, Тодорович, Ковалёв, Якимов (Багамаев, 65), Нетфуллин, Магомедов (Эль-Мхассани, 82), Пуси (Гнапи, 82), Кокшаров.
"Динамо" Москва: Лунёв, Касерес (Казимир, 63), Фернандес, Рубенс (Гутьеррес, 85), Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин (Сергеев, 85), Гомес, Тюкавин (Скопинцев, 90+4), Гладышев (Осипенко, 46).
Предупреждения: Тодорович, 12, 72, Пуси, 18, Гомес, 40, 43, Казимир, 83, Клейтон, 88
Удаления: Гомес, 43, Тодорович, 72