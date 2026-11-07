Бышовец: предвидел, что у "Локомотива" с Галактионовым нет перспектив

Фото: ФК "Локомотив"

Предвидел, что у " Локомотива " с Галактионовым нет перспектив. Цели, поставленные клубом, изначально были обречены на провал", - сказал Бышовец "РБ Спорту"

Российский специалист считает, что цели, поставленные руководством красно-зеленых, были изначально обречены на провал."Можно ли назвать положительной работу Галактионова за все время в "Локомотиве"? В какой-то степени да, но в таких ситуациях я сам принимал решение уйти, несмотря на определенные опции в контракте.Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив" в ноябре 2022 года. Всего под его руководством "железнодорожники" провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений во всех турнирах.В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. В текущем розыгрыше красно-зеленые занимают 15-ю строчку.