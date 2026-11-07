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Бышовец: предвидел, что у "Локомотива" с Галактионовым нет перспектив

Бывший тренер "Локомотива" и сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход Михаила Галактионова из московского клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист считает, что цели, поставленные руководством красно-зеленых, были изначально обречены на провал.

"Можно ли назвать положительной работу Галактионова за все время в "Локомотиве"? В какой-то степени да, но в таких ситуациях я сам принимал решение уйти, несмотря на определенные опции в контракте.

Предвидел, что у "Локомотива" с Галактионовым нет перспектив. Цели, поставленные клубом, изначально были обречены на провал", - сказал Бышовец "РБ Спорту".

Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив" в ноябре 2022 года. Всего под его руководством "железнодорожники" провели 157 матчей, одержали 74 победы, 38 раз сыграли вничью и потерпели 45 поражений во всех турнирах.

В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. В текущем розыгрыше красно-зеленые занимают 15-ю строчку.

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