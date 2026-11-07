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Шишкин оценил шансы ЦСКА и "Краснодара" в очном матче

Бывший игрок "Краснодара" Роман Шишкин высказался о предстоящей игре РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Роман Шишкин считает, что в этом матче нет ярко выраженного фаворита. Он отметил, что "Краснодар" находится не в катастрофической форме, несмотря на безвыигрышную серию.

"Несмотря на то что ЦСКА выдал хорошую серию, я бы не сказал, что они фавориты. Мы видим, что "Краснодар" сейчас в непростой ситуации. Однако я бы не сказал, что какая-то паническая форма. У обеих команд хорошие и укомплектованные составы с изобилием легионеров.

У обеих команд равные шансы", - сказал Шишкин "Чемпионату".

Сегодня, 7 ноября, команда Мурада Мусаева примет на "Ozon Арене" московский ЦСКА в 14-м туре чемпионата России. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент у черно-зеленых семиматчевая безвыигрышная серия в Российской Премьер-Лиге, последний раз они побеждали в августе.

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