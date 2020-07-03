"Анжи" выразил соболезнования в связи со смертью отца Нурмагомедова

Пресс-служба махачкалинского "Анжи" выразила соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову.

Фото: ESPN

Ранее стало известно, что в Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба. Последний месяц Абдулманап проходил лечение от коронавируса.



"Глубочайшие соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Нет слов. Все наши мысли сейчас с семьёй Нурмагомедовых", — говорится в сообщении футбольного клуба.



Нурмагомедов-старший был госпитализирован ещё 25 апреля. Сперва его лечили в Дагестане, но затем доставили на самолёте в Москву. В итоге спасти заслуженного тренера так и не удалось.