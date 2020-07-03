РФС пригрозил клубам "строгими санкциями", если тренеры не будут носить маски и перчатки

КДК РФС обратил внимание клубов Премьер-Лиги на необходимость соблюдения медицинского регламента представителями клубов, в особенности главными тренерами команд.

КДК вынес замечание за игнорирование требований регламента почти всем главным тренерам Премьер-Лиги. Исключение составили лишь Сергей Семак, а также Кирилл Новиков и Мурад Мусаев.



Последние двое уже оштрафованы на 100 тысяч рублей по пункту регламента, в котором предписывается соблюдать социальную дистанцию и находиться на стадионе в масках и перчатках.



"К нарушителям в дальнейшем КДК РФС будут применяться строгие санкции", - говорится на официальном сайте РФС.